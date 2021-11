A Polícia Judiciária (PJ) da Madeira deteve na terça-feira um homem de 32 anos por suspeitas de abuso sexual de uma menor de 12 anos, com quem mantinha contacto através das redes sociais.



Em comunicado, a Polícia refere que os factos aconteceram no passado dia 4 de novembro no Funchal.



A Polícia Judiciária informa que o detido "foi presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".