Um homem que aceitou ser ‘mula’ de cocaína, entre o Brasil e Portugal, a troco de cinco mil euros, foi acusado pelo Ministério Público por tráfico de droga, foi agora anunciado.De acordo com a acusação, viajou de Fortaleza para Lisboa, a 19 de junho. “Nos dias seguintes deu entrada no Hospital Garcia de Orta com queixas de fortes dores abdominais, onde acabou por ficar internado. Entre 22 e 26 de junho acabou por expelir 112 embalagens que continham mais de 930 gramas de cocaína”, refere o MP. Foi detido pela PJ e colocado em prisão preventiva.