Um homem foi acusado pelo Ministério Público (MP) de Lisboa de 847 crimes de abuso sexual, coação e pornografia de menores, de que foram vítimas duas amigas menores do filho. Segundo o despacho de pronúncia, os factos tiveram lugar entre fevereiro e agosto do ano passado e vitimaram duas meninas de 9 anos. O suspeito constrangeu as menores a contactos e conversas de teor sexual, tanto presenciais como pela realização de videochamadas.









Durante a investigação, a secção de crimes sexuais da Polícia Judiciária de Lisboa fez buscas a computadores do suspeito e encontrou mais de 800 ficheiros informáticos de imagens e vídeo, com meninas com menos de 14 anos em poses sexuais.

O acusado está em prisão preventiva desde a detenção e assim deverá manter-se durante o julgamento.