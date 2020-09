Homem acusado de matar à facada após discussão em café

O homem de 45 anos que, a 14 de março, matou à facada um outro, de 33, após uma discussão num café da avenida dos Missionários, em Agualva-Cacém, Sintra, foi agora acusado pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio qualificado, ofensa à integridade física qualificada (esfaqueou um amigo da vítima que tentou travar a luta e deixou-o incapacitado de trabalhar) e falsificação de documentos (um cartão de residente que não foi emitido pelo SEF).



‘Maninho’ foi atingido com várias facadas no tórax e região dorsal e morreu no local. O arguido encontra-se em prisão preventiva.



