Homem agride a mulher e o filho de seis anos em Loures

Um homem agrediu a mulher e o filho de 6 anos, no sábado à noite, no bairro da Bogalheira, em Loures. A PSP foi alertada e deslocou-se imediatamente ao local, mas já não apanhou o agressor em flagrante. O homem não foi, por isso, detido. As vítimas foram transportadas com ferimentos ligeiros para o hospital Beatriz Ângelo.









Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, o alerta chegou às autoridades cerca das 22h00 e dava conta de uma situação de violência doméstica. O pai terá esbofeteado o filho e espancado a mulher. Os bombeiros de Loures prestaram socorro aos feridos.