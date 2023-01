Dois militares da GNR agredidos por homem durante fiscalização de trânsito em Anadia

Dois guardas da GNR foram agredidos, esta tarde de terça-feira, por um condutor, em Anadia. O homem, de 67 anos, foi detido pelos militares e levado para os calabouços do posto de Anadia.As agressões ocorreram na sequência de uma abordagem, cerca das 15h00, durante uma operação de fiscalização de trânsito, a um homem que estaria a conduzir ao mesmo tempo que estava a usar um telemóvel.O detido vai ser presente, pela suspeita do crime de resistência e coação sobre funcionário, a um juiz de instrução criminal. No final, serão decretadas as medidas de coação.