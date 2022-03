Homem de 40 anos detido por agredir dois guardas

Um homem, com cerca de 40 anos, foi detido, no passado sábado, à noite, em Penafiel, por ter agredido dois guardas, um deles comandante de posto, durante uma fiscalização rodoviária.O detido, quando foi interceptado pela GNR, em Bustelo, não tinha identificação e conduzia, sob o efeito de álcool, um carro. Acusou uma taxa de alcoolemia de 1.50 g/l.Durante a diligência, o suspeito reagiu e agrediu os dois militares, de 30 e 50 anos, com murros e pontapés. As agressões ocorreram à frente da mulher e da filha menor do suspeito. Para travar as agressões, um dos guardas usou gás pimenta.O homem tentou escapar mas foi seguido pelos guardas. Quando se apercebeu da chegada de mais patrulhas acabou por se entregar voluntariamente.Depois de levado para o posto de Penafiel, o detido será notificado para comparacer, posteriormente, perante um um juiz de instrução criminal pela suspeita de resistência e coação sobre funcionário e por condução sob efeito de álcool.As duas vítimas foram levadas para o hospital de Penafiel.