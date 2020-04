Homem agride mulher com ferro de engomar e é detido. Violência doméstica durava há 25 anos

Um homem de 48 anos foi detido no passado dia 7 de abril, em Santarém, por suspeita de agredir a mulher reiteradamente e com recurso a um ferro de engomar.



Segundo um comunicado da GNR, o suspeito "agrediu física e psicologicamente, de forma reiterada, durante os 25 anos de casamento, a mulher de 47 anos, bem como o filho de 19".





Numa investigação do Comando Territorial da GNR de Santarém, foi apurado que "num dos últimos episódios o suspeito arremessou um ferro de engomar com caldeira contra a cabeça da vítima tendo-lhe provocado ferimentos graves". O homem foi posteriormente detido e apreendido o objeto utilizado para agredir a vítima.O detido já foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém. As medidas de coação aplicadas foram a de obrigatoriedade de abandonar a residência, proibição de contactar com a ofendida, controlado por pulseira eletrónica.O homem está igualmente obrigado a realizar tratamento para a dependência de bebidas alcoólicas.