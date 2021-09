Homem agride polícia e passageiros dentro de comboio na linha de Sintra

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve na passada quarta-feira um homem que agrediu vários passageiros e o revisor de um comboio, na freguesia de Agualva-Cacém, em Sintra.

O individuo, de 30 anos, pontapeou a porta de acesso à cabine do maquinista e agrediu várias pessoas que viajavam no comboio com uma chapa de matrícula em acrílico que transportava consigo.

Durante a intervenção policial o homem agrediu ainda um polícia com um pontapé na perna, "tendo sido de imediato manietado a fim de cessar as agressões", informou a PSP.

Indicado para a prática do crime de ofensas à integridade física, o detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Sintra, para aplicação das medidas de coação.