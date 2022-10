Dez pessoas e duas empresas foram acusadas pelo Ministério Público de integrarem uma rede criminosa que obteve ganhos de 3,75 milhões de euros com a exploração de jogos ilegais em cafés dos distritos do Porto e de Braga. O principal arguido, detentor de duas sociedade de compra e venda de automóveis em Vila do Conde e detido em 2019, está ainda acusado de um crime de exploração ilícita de jogo de fortuna ou azar, oito crimes de fraude fiscal qualificada, um crime de branqueamento, um crime de corrupção ativa e um crime de favorecimento pessoal praticado por funcionário.









