Homem alcoolizado detido por agredir passageiro a bordo de avião

Um homem de 41 anos foi esta segunda-feira detido, em Lisboa, pelo crime de resistência e coação e por agredir outro passageiro dentro de um avião.O indivíduo desrespeitou as ordens da tripulação, que pediu que este se mantivesse sentado e que não interagisse de forma agressiva com outros passageiros.De acordo com um comunicado da PSP, o detido chegou mesmo a "praticar atos de violência" contra uma pessoa, que também estava a bordo, colocando "em perigo a segurança do voo, dos seus tripulantes e restantes passageiros". O homem acabou algemado pela tripulação ainda a bordo.O indivíduo, que "exalava um forte odor a álcool", foi constituído arguido e prestou termo de identidade e residência.