Homem apanhado com 10 litros de droga DMT no aeroporto do Porto. Estava dissimulada em frascos de corante

A Polícia Judiciária deteve em flagrante delito, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, um homem de 49 anos que encomendou do Brasil dez litros de Dimetiltriptamina, uma droga com efeitos psicoativos. O suspeito tentou esconder o produto de origem vegetal em frascos de corante.O suspeito de tráfico de estupefacientes tentava trazer para Portugal a droga de origem vegetal que se encontra em algumas folhas de plantas sul-americanas. A substância é normalmente fumada, injetada ou consumida sob a forma de chá.A apreensão ocorreu no terminal de cargas do aeroporto do Porto e contou com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira.O detido vai ser presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.