Um homem, com cerca de 30 anos, apareceu esfaqueado nas bombas da Repsol, na A8, na Malveira, esta sexta-feira.



Uma patrulha da GNR parou na área de serviço e deparou-se com o indivíduo, que não trazia qualquer documento ou identificação com ele.





No local estão os Bombeiros da Malveira, o INEM e a GNR. A vítima está a ser transportada para o Hospital de Santa Maria.A Polícia Judiciária já foi acionada.