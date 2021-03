Homem armado assalta mercearia no Seixal

O homem invadiu a mercearia, na Quinta da Princesa, Seixal, já perto das 09h30 de domingo. Empunhava uma carabina e tinha a cara ocultada por um passa-montanhas. Não contava, no entanto, com a passagem de um carro-patrulha da PSP no local naquele instante e acabou por fugir sem consumar o assalto.



O assaltante deixou para trás a arma, mas foi intercetado pelos agentes. Não ofereceu resistência e deve ser hoje presente a tribunal. Através do cruzamento de dados entre forças de segurança, a PSP apurou que a carabina tinha sido furtada de uma casa, na quinta-feira, em Vale Fetal, Almada.



Ver comentários