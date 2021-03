Mulher perseguida por grupo com arma de paintball no Porto

Três homens, de 21, 22 e 24 anos, foram esta sexta-feira detidos pela PSP por vários crimes, no Porto. Os suspeitos, já referenciados pelas autoridades, estavam num carro, na rua da Constituição, à 01h30, e começaram a perseguir uma mulher, de 38 anos, que estaria a caminhar, efetuando vários disparos com uma arma de paintball.



A PSP foi ao local e intercetou-os dentro do carro. Tinham uma arma pneumática, cápsulas de marcação de paintball, uma faca de abertura tipo borboleta, cocaína, heroína e haxixe, um gorro passa-montanhas e 56 euros em dinheiro - tudo foi apreendido. O condutor da viatura não tinha carta de condução.

Ver comentários