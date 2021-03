Dois homens apanhados em flagrante com 2500 doses de cocaína no Rio Guadiana

Dois homens, de 20 e 27 anos, foram detidos por tráfico de estupefacientes, tendo-lhes sido apreendidas 2500 doses de cocaína, no Rio Guadiana.Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda de Vila Real de Santo António intercetaram e fiscalizaram uma embarcação de recreio que estava a navegar naquele rio, e no decorrer das diligências policiais, um dos suspeitos adotou um comportamento suspeito, atirando um objeto para a água.As autoridade recuperaram uma bolsa que continha produto estupefaciente no seu interior, no valor estimado superior a 17 mil euros, e que tinha como possível destino o território português, pode ler-se em comunicado.Os tripulantes acabaram por ser detidos e o produto estupefaciente foi também apreendido, bem como a embarcação.Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes esta sexta-feira ao Tribunal de Faro para alicação das medidas de coação.