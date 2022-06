Homem ataca alunos do Técnico em Lisboa para ter dinheiro para a droga

Um homem de 30 anos foi detido, em Lisboa, por quatro roubos com faca a alunos do Instituto Superior Técnico. De acordo com a PSP, cometia os crimes para conseguir dinheiro para comprar droga, que consumia.Os assaltos ocorreram nas últimas semanas. O ladrão abordava os estudantes do Técnico e roubava "consideráveis quantias de dinheiro para fazer face à dependência de drogas", afirma a PSP.Foi apanhado após ter roubado 50 euros a mais um estudante, numa zona de compra e de consumo de estupefacientes. Já com "vasto historial de crimes graves e violentos", incluindo penas de cadeia, ficou em preventiva.