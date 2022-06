Adenúncia de um menino, agora com 14 anos, na instituição onde passa o dia, em Évora, levou os responsáveis a fazer uma participação ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP). Mas, assim que o processo foi entregue à PJ e os inspetores começaram a investigar o padrasto do menor, percebeu-se que aquela denúncia era apenas a ponta do novelo.









