O casal viveu um autêntico terror às mãos do filho ao longo de três anos. As vítimas, de 48 e 54 anos, eram insultadas e ameaçadas de morte com armas de fogo.Consumidor de drogas e de bebidas alcoólicas, o suspeito, de 31 anos, exigia aos pais dinheiro para suportar os seus vícios. Chegou ainda a praticar vários atos de vandalismo na casa da família, causando danos.