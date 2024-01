A PSP deteve um homem que atingiu o irmão com um disparo de caçadeira no antebraço direito, na Póvoa de Varzim, na noite de segunda-feira. A vítima foi transportada para o hospital.Após o disparo, o suspeito arremessou a caçadeira dentro do estojo para o quintal do vizinho, sendo a arma recuperada com três cartuchos no interior. A caçadeira tem os números rasurados.