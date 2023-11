Trio rapta homem e mulher por 37 horas para roubar e comprar droga

Três homens, entre os 17 e os 21 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de rapto, roubo, extorsão e abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, em Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Porto, este domingo e segunda-feira.



Na madrugada deste domingo, os arguido abordaram um homem, em Vila do Conde, que se encontrava no interior do carro à espera de uma amiga. À chegada da amiga, os detidos obrigaram-na também a entrar para o carro. Os suspeitos seguiram com as vítimas em direção ao Porto para adquirir droga em vários bairros da cidade.

Segundo o comunicado da PJ, "depois de se terem apoderado de algum dinheiro e bens que as vítimas possuíam, tentaram proceder a levantamentos em numerário em caixas ATM, sem, todavia, o conseguirem, logrando apenas fazer uma transferência por MBWAY".



De seguida, a mulher foi libertada pelo grupo mas o homem manteve-se privado da sua liberdade por 37 horas, no interior de duas residências situadas na Póvoa de Varzim.





Um amigo da vítima foi contactado pelos detidos, através da redes sociais, para o pagamento de uma determinada quantia, que foi transferida para uma conta de um dos arguidos.O homem acabou por ser libertado mais tarde, após a abordagem e detenção do trio.

Os detidos, um deles estrangeiro, e todos sem qualquer atividade profissional, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.