PJ detém jovem de 21 anos por sequestro, roubo e agressões a homem na Maia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito dos crimes de sequestro, roubo, ofensas à integridade física qualificada e tentativa de abuso de cartão e dados de pagamento.O detido, juntamente com quatro outros indivíduos, abordou a vítima junto à estação de metro, na Maia, furtando-lhe os bens e o dinheiro. "Enquanto o mantinham sequestrado, no interior de uma viatura, tentaram proceder a vários levantamentos de numerário em caixas ATM, com dois cartões subtraídos, sem, contudo, o conseguirem fazer por o ofendido ter indicado os códigos PIN errados", pode ler-se no comuniacado da PJ. Os ladrões seguiram para casa da vítima para roubar tudo o que havia no interior. A vítima conseguiu libertar-se, pedir ajuda e os autores do crime fugiram.As autoridades referem que durante o sequestro o homem foi agredido com murros e bofetadas.

O detido, de 21 anos de idade, sem ocupação profissional e com referências policiais por tráfico de estupefacientes, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.