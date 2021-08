Quatro detidos por sequestrarem, roubarem e agredirem homem em Oliveira de Azeméis e na Feira

Quatro homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas dos crimes de sequestro, roubo e ofensa à integridade física qualificada.Segundo revela a PJ em comunicado, no dia 19 de julho, em plena via pública em São João da Madeira, os suspeitos abordaram um humem, obrigando-o a entrar numa viatura, levando-o, em seguida, para um local ermo, em Oliveira de Azeméis, onde foi violentamente agredido e roubado.Ao fim de tortura e agressões, que duraram duas horas, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda numa casa próxima do local das agressões.Os detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 37 anos, com antecedentes criminais por roube e tráfico de droga, vai ser presentes a tribunal para conhecerem as medidas de coação.