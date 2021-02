Câmaras apanham trio armado a assaltar bombas de gasolina na Feira. Veja as imagens

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira em flagrante delito dois homens e uma mulher por vários roubos violentos no Norte do País.



Entre dia 14 de janeiro e esta quarta-feira, os suspeitos "cometeram, pelo menos, dez crimes de roubo, com arma de fogo, sendo seis em postos de abastecimento de combustíveis, três em farmácias e o último, onde foram detidos, num estabelecimento de ótica, nas localidades de Santa Maria da Feira, Vila Nova de Gaia, Espinho e Oliveira de Azeméis", lucrando vários milhares de euros, informa o comunicado da PJ.







