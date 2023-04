Jovem detido por roubar e sequestrar uma pessoa na Maia

Um jovem, de 23 anos, com cadastro por tráfico de estupefacientes, foi detido por suspeitas de sequestrar e roubar uma pessoa, na Maia.



O caso remonta a 16 de fevereiro de 2021. O suspeito, que fazia parte de um grupo de indivíduos, um dos quais já detido em julho de 2022, abordou a vítima junto à estação de metro, tendo-lhe roubado "os bens e dinheiro que possuía", refere a PJ em comunicado.





Depois de assaltarem a vítima, os suspeitos mantiveram-na sequestrada no interior de uma viatura, com o objetivo de fazer vários levantamentos de numerário com dois cartões que já lhes tinham roubado, em caixa ATM. No entanto, os suspeitos não conseguiram realizar o roubo devido ao facto dos códigos PIN que lhe terem sido fornecidos não estarem corretos.

"Em seguida, na posse das respetivas chaves, deslocaram-se para a residência do ofendido com o intuito de ali roubar tudo o que pudessem, tendo sido nesta altura que este se conseguiu libertar, pedindo ajuda e obrigando os autores dos crimes a fugir", acrescenta o comunicado.





Enquanto esteve sequestrada, a vítima foi agredida com murros, bofetadas e insultos que se agravaram quando os agressores se aperceberam que os códigos de acesso aos cartões bancários eram errados.

O detido, suspeito dos crimes de sequestro, roubo e abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação.