Homem atinge companheira a tiro de caçadeira na Amadora

Uma mulher foi atingida a tiro de caçadeira, na manhã desta sexta-feira, na Damaia, Amadora, por um homem que depois realizou vários disparos para o ar. O atirador ainda fugiu do local mas foi apanhado pela PSP e já está detido numa esquadra, adiantaram ao CM fontes no local e policiais.



Segundo apurou o CM a vítima, de 46 anos, é companheira do atirador.





Os disparos ocorreram na Avenida D. Pedro V, junto estação Damaia. O suspeito foi detido ainda na posse da arma e respetivos cartuchos.

A mulher sofreu ferimentos graves mas, ao que apurou o CM, não corre risco de vida, tendo sido levada pelo INEM ao hospital para receber tratamento hospitalar.

Para o local foi mobilizado um elevado contingente de polícias e operacionais dos bombeiros e PSP. A PJ foi chamada ao local e investiga.



Testemunhas relataram que, após atingir a mulher, que trabalha num cabeleireiro da zona, o atirador diaparou várias vezes para o ar, lançando o pânico entre os moradores. Pouco depois viria a ser travado pela PSP.

No local estiveram duas ambulâncias e uma viatura médica do INEM.

O alerta foi dado às 11h17.