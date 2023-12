Um homem de 27 anos morreu no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, no dia de Natal, não resistindo à enorme perda de sangue sofrida após ter sido baleado numa virilha perto da casa em que residia com a mulher, grávida de cinco meses, e um filho de 8 anos, no Vale da Amoreira, Moita. A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal investiga o crime.









Ver comentários