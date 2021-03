Homem atira a rivais e fere dois inocentes em Almada

Um homem de 37 anos tentou, em pelo menos três ocasiões, resolver os seus problemas a tiro de caçadeira, no bairro do Segundo Torrão, na Trafaria, Almada. Não atingiu nenhum dos rivais. Mas acertou em dois inocentes “no lugar errado, à hora errada”, e que ficaram com ferimentos graves.









Os crimes ocorreram entre 7 de julho e 26 de setembro de 2020 e o atirador foi agora detido pela PJ de Setúbal, tendo sido já colocado em preventiva pelo Tribunal de Almada. O homem, com grande ficha policial, mas poucas condenações, disparou indiscriminadamente, indiferente a quem passava (uma vítimas ia casualmente no carro).