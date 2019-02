Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem atira garrafas de água congelada pela varanda

Caso que está a alarmar os moradores ocorre na zona das Laranjeiras, em Lisboa.

08:44

O comportamento de um homem de 60 anos está a deixar em pânico os vizinhos do prédio onde vive, na rua Xavier de Araújo, na zona das Laranjeiras, em Lisboa.



Um dos casos mais recentes foi o arremesso de garrafas de água congelada desde a varanda do apartamento, no sexto andar, uma situação que a PSP está a investigar.



"Há anos que faz este tipo de coisas e tornou-se um inferno. Já há mais de 50 queixas na PSP", afirma um vizinho, sob anonimato por temer represálias.



O homem, ex-bancário, "carrega nos botões todos do elevador, rouba água na garagem e até tira a publicidade do correio para depois atirar pela janela", lamenta o mesmo vizinho ao CM, apelando à intervenção das autoridades.