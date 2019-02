Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famílias rivais aos tiros na rua em Lisboa

Sequência de disparos com calibre de guerra espalhou pânico.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Duas famílias rivais envolveram-se ao final da noite de segunda-feira num intenso tiroteio, no bairro Alfredo Bensaúde, em Lisboa. São investigados por tráfico de armas ilegais. Algumas de calibres de guerra. Ter-se-á tratado de um ajuste de contas após primeiro confronto ocorrido de manhã.



Um vídeo, a que o CM teve acesso e que a CMTV divulgou, mostra pelo menos dois atiradores com pistola e revólver. Um deles faz uma dezena de disparos em três segundos.



Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, uma das famílias agressoras será de fora daquele bairro, onde a partir de 2001 foram realojadas centenas de famílias de vários bairros problemáticos de Lisboa e Loures.



Na manhã de segunda-feira registaram-se os primeiros incidentes. E, às 23h59, a PSP foi chamada porque os moradores estavam assustados: os tiros eram às dezenas e os rivais saltavam de arma em punho entre os carros e carrinhas estacionados na rua Costa Malheiro.



Dezenas de moradores assistiram nas janelas dos prédios, mas quando a PSP chegou, minutos depois, ninguém se disponibilizou para apontar os culpados. Os agentes também não encontraram qualquer dos intervenientes. O bairro foi cercado com duas Equipas de Intervenção Rápida e um carro patrulha.



Os agentes recolheram mais de uma dezenas de invólucros de munições de vários calibres. Alguns deles de calibre de guerra, de armas obtidas no mercado ilegal. Não se registaram feridos, nem detidos.



A PSP e a Judiciária investigam.