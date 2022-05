Homem atira-se de quinto andar de prédio para fugir à GNR

Um homem atirou-se de um 5.º andar de um prédio para fugir da GNR, em Penafiel. Perseguição aconteceu depois do homem ter agredido a companheira e a filha de 3 anos.O homem, com 35 anos, estava alcoolizado, quando saltou do andar com 15 metros de altura, ficando com ferimentos graves, segundo as autoridades.A vítima foi transportada para o hospital da cidade, onde se encontra internada nos cuidados intensivos.A mulher e a filha foram igualmente assistidas no hospital, mas não apresentam ferimentos.A GNR está a investigar o caso.Em atualização