Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem atropelado pelo metro na Maia

Vítima foi transportada em estado grave para o hospital.

15:58

Um homem foi atropelado pelo metro na estação Pedras Rubras, na Maia, por volta das 12h30 deste sábado. Ao que tudo indica, este estaria a ouvir música com os auricolares ao passar a linha e não se apercebeu da presença do transporte.



A vítima, com cerca de 30 anos, ficou com ferimentos graves, tendo sido imediatamente transportada para o Hospital de São João, no Porto.