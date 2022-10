Homem ferido com gravidade ao ser atropelado por autocarro em Gondomar

Um homem, de 26 anos, sofreu ferimentos graves ao ser atropelado por um autocarro, na manhã desta quinta-feira, em Fânzeres, Gondomar.O alerta para o acidente, na rua do Repelão, foi dado às 11h00.A vítima atravessou a via fora da passadeira e foi colhida pelo veículo pesado de passageiros. Foi socorrida no local pelos Bombeiros de Gondomar, uma equipa médica de Suporte Imediato de Vida (SIV) e outra equipa de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM. Ao que o CM conseguiu apurar, depois de estabilizado, o homem foi transportado, em estado grave, para o Hospital de Santo António, no Porto.A GNR esteve no local e investiga.