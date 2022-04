Um homem foi baleado durante a madrugada deste domingo, na quinta do mocho, em Loures.O incidente aconteceu pelas 03h50, junto ao n.º 52 da Rua Agostinho Neto. A vítima estava à porta do prédio onde mora e foi supreendida por quatro suspeitos que saíram do interior de um carro.Dois suspeitos terão efetuado três disparos, sendo que apenas um atingiu a vítima.A vítima foi transportada para o Hospital de S. José.