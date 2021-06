Um homem de 28 anos foi este domingo baleado no tórax com um disparo de arma de fogo, em circunstâncias ainda desconhecidas, numa rua do bairro da Cova da Moura, Amadora.O ferido foi depois transportado de carro até ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e abandonado à porta do estabelecimento hospitalar.Confrontado pela PSP, cerca das 05h50, o homem não explicou nada sobre a agressão. Foi sujeito a uma intervenção cirúrgica. A PJ investiga.