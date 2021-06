Homem baleado por negócio de droga no Porto

Um homem foi baleado num joelho por questões relacionadas com o tráfico de droga, esta sexta-feira à noite, no bairro da Pasteleira Nova, Porto.O caso aconteceu por volta das 20h30. Ao que oconseguiu apurar, o atirador, que não será morador naquele bairro, terá vendido droga naquela zona e foi ‘expulso’, há tempos. Esta sexta-feira, dirigiu-se de táxi para o bairro, saiu da viatura e disparou para um indivíduo, atingindo-o num joelho. Depois, voltou a entrar no táxi e escapou.A vítima foi transportada, por meios próprios, para a Urgência do Hospital CUF Porto. A namorada da vítima terá contado à PSP que houve uma rixa entre várias pessoas, no bairro, e que não conhecia nenhum dos envolvidos, nem o motivo do disparo que considera ter sido fortuito.A PSP procura agora identificar o atirador.