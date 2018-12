Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem barrica-se com a mãe e sobrinha dentro de casa no Porto

Individuo foi detido pela PSP por posse ilegal de arma.

13:08

Um homem barricou-se com a mãe e sobrinha de 10 anos dentro de casa, durante a noite deste sábado, no Bairro Fonte da Moura, no Porto.



A mãe do homem, uma senhora idosa, conseguiu chamar o INEM e a polícia mas quando as equipas chegaram à habitação da família, o homem proibiu a entrada, recorrendo a vários disparos para o ar, de uma das janelas da habitação.



Uma equipa de negociadores também foi chamada ao local, mas o homem só acabou por ceder ao pedido quando a mãe da criança entrou na habitação e conseguiu demover o irmão dos seus intentos.



O homem acabou por ser detido pela PSP por posse de arma ilegal, e conduzido até à ala psiquiátrica do Hospital de São João, no Porto, onde permanece.



O alerta foi dado por volta das 23h00.