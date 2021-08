A PSP de Viseu deteve em flagrante, esta quinta-feira de madrugada, às 03h10, um homem de 61 anos por agredir a mulher na via pública.A patrulha com os dois agentes policiais andava a fazer a ronda noturna quando, por via rádio, foi alertada para uma altercação na via pública na rua Engenheiro Beirão Carmo, próximo do Instituto Politécnico de Viseu. A discussão alarmou as pessoas que residem na zona, que alertaram as autoridades policiais.