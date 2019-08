Homem bêbado agride polícia no Bingo da Amadora

Um agente da PSP foi agredido a murro e pontapé por um homem de 27 anos nas instalações do Bingo da Amadora. O agressor foi detido e está agora indiciado dos crimes de resistência e coação sobre elemento policial. Ficou em liberdade.O alerta foi dado pelas 22h00 de quarta-feira e dava conta de um homem que estava bêbado e que se mostrava exaltado e agressivo. À chegada da PSP, o homem manteve o comportamento, mesmo quando um dos agentes o tentou algemar.Nessa altura, o agente foi agredido com murros na zona da face e pontapés nas pernas.O polícia acabou por algemar o agressor, tendo ambos recebido assistência hospitalar. O detido foi notificado para comparecer esta sexta-feira na Pequena Instância do Tribunal da Amadora.