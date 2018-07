Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueia namorado no peito durante discussão em Albufeira

Mulher, de 24, não gostou que o homem, de 32, chegasse a casa aparentemente bêbado.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 11:14

Uma mulher esfaqueou o companheiro no peito, na madrugada deste sábado, depois de uma discussão na casa onde ambos vivem, na rua Ramalho Ortigão, em Albufeira. O homem foi atingido junto ao coração, mas encontra-se livre de perigo.



A situação aconteceu por volta das 06h00 da madrugada, pouco depois do homem, de 32 anos, brasileiro, chegar a casa, aparentemente alcoolizado. A situação desagradou à companheira e os dois começaram a discutir, até que a mulher, de 24 anos, da mesma nacionalidade, acabou por pegar numa faca da cozinha com que atingiu o homem no peito.



Enquanto a agressora fugia da residência, populares, alertados pelo barulho, chamaram as autoridades. O ferido foi assistido pelos Bombeiros Municipais de Albufeira e INEM e transportado ao hospital de Faro, onde ficou internado, confirmou ao CM fonte hospitalar. Ontem à tarde, encontrava-se em observação e o estado era considerado estável.





A mulher entregou-se pouco depois à GNR de Albufeira, que foi a primeira força de segurança a chegar ao local, mas acabou formalmente detida pela Polícia Judiciária, que assumiu a investigação do caso. Vai ficar nos calabouços da Diretoria do Sul da PJ até esta segunda-feira, quando será presente a um juiz, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação. Está indiciada por ofensas à integridade física grave.