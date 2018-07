Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado no peito após desacatos em Albufeira

Vítima é um cidadão brasileiro de 33 anos.

12:10

Um homem foi este sábado de madrugada esfaqueado no peito na Rua Ramalho Ortigão, em Albufeira.



A vítima é um cidadão brasileiro de 33 anos.



O homem terá sido atacado com uma faca na sequência de um desentendiento com outros individuos, pouco antes das 6 horas da madrugada.



Foi transportado para o Hospital de Faro com ferimentos ligeiros.



A GNR está a investigar.