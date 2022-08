Homem brutalmente espancado por dívida de droga em Almada

Um homem de 34 anos foi brutalmente espancado numa rua do Laranjeiro, Almada, e encontrado ensanguentado e sem sentidos pela PSP ao início da madrugada desta segunda-feira. Na origem das agressões, que levaram á detenção de cinco pessoas, terão estado dívidas relacionadas com tráfico de droga.

Os primeiros meios policiais a chegarem à rua Quinta de Santo António, no Laranjeiro, fizeram-no pouco depois da meia-noite. De imediato viram a vítima do espancamento, sem sentidos, e completamente coberta de sangue na estrada. A vítima foi assistida pelo INEM, e transportada para as urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Momentos depois chegou a 4.ª Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da PSP de Almada, a tempo de ver o irmão da vítima a procurar vingança do ataque. O homem correu para um prédio, e arrombou a pontapé a porta de um apartamento gritando que ia vingar o espancamento do familiar. Vários agentes da EIR travaram-no, verificando que no interior do apartamento arrombado se encontravam dois homens a cortar e armazenar droga. Estes foram de imediato detidos, tendo sido apreendidos um total de cerca de 600 gramas de haxixe, 247 euros, vários fios em ouro provenientes de recetação, e ainda um bloco de notas com contactos de pagamentos e contactos de clientes do tráfico. Na mesma casa, a PSP recuperou ainda um cofre, que continha mais 493 gramas de haxixe, 600 euros, e uma pistola com munições.

Algum tempo depois, os meios policiais detiveram mais três homens, todos familiares do homem de 34 anos que tinha sido espancado. Reagiram à PSP, com dois deles a tentarem mesmo agredir os polícias.

Os cinco homens ficaram detidos para presença a tribunal.