Homem cai em cratera em Algés. Veja as imagens

Um lojista, de 40 anos, caiu, esta segunda-feira, numa cratera em Algés, depois de a ter tentado sinalizar.O abatimento de piso no Bairro Augusto Madureira criou uma cratera com 3 metros de largura, e pelo menos dois metros de profundidade.Ao que oapurou, o homem aproximou no local e o buraco acabou por se expandir. A vítima já foi resgatada.

O alerta foi dado pelas 9h44 desta terça-feira. "Estão mobilizados oito operacionais e três viaturas, dos bombeiros de Algés, PSP, Proteção Civil de Oeiras. Está ainda no local uma vereadora da câmara de Oeiras", explicou ao CM uma fonte da proteção civil deste concelho.

"Tratou-se de um abatimento da galeria da Ribeira de Algés, junto ao Centro de Saúde desta localidade", acrescentou a mesma fonte.

O trânsito automóvel está cortado naquela zona.