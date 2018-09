Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem casado tinha dezenas de fotos de pornografia infantil

Indivíduo de 37 anos tem uma filha com menos de 10 anos, idade próxima da das crianças fotografadas.

Um homem, de 37 anos, foi detido pela PJ, por posse de pornografia infantil, em Olhão. Casado e com uma filha ainda criança, tinha dezenas de fotografias "com conteúdo pornográfico, envolvendo menores de 14 anos", avançou, esta quarta-feira, a Judiciária.



O alerta para o caso partiu de uma organização internacional que se dedica à monitorização de pornografia com menores na Internet. A investigação, tutelada pelo Ministério Público de Olhão, foi entregue à Diretoria do Sul da PJ, que concretizou a detenção do homem "em flagrante delito".



Na busca à casa "foram detetados, nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito, diversos ficheiros de fotografias" com pornografia infantil. Ao que o CM apurou, as imagens incluíam mesmo crianças com menos de 10 anos.



As autoridades vão agora efetuar mais análises ao equipamento informático apreendido, para detetar mais ficheiros que eventualmente estejam escondidos ou entretanto tenham sido apagados pelo homem.



Operário de construção civil, o detido é casado e tem uma filha também com menos de 10 anos. No entanto, não há suspeitas de que o pedófilo tenha praticado qualquer abuso sexual sobre a menina. O homem, de resto, não tinha qualquer cadastro anterior.



Presente esta quarta-feira de manhã a um juiz no Tribunal de Olhão, para aplicação de medidas de coação, saiu em liberdade, com termo de identidade e residência e obrigado a apresentações periódicas às autoridades.