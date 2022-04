Um homem, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos graves, esta madrugada de quarta-feira, depois de ser colhido por um comboio, em Espinho.O alerta foi dado, cerca da 01h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um atropelamento ferroviário, na linha do norte, numa passagem de nível de Silvalde.A vítima foi levada, pelos bombeiros locais, para o hospital de Gaia.