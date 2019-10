Homem coloca GPS no carro da companheira para a vigiar

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Motivado por ciúmes obsessivos, ameaçava de morte a mulher, de 40 anos, com uma arma branca. Insatisfeito, o homem, de 43, perseguia-a e chegou até a colocar um localizador GPS no carro da vítima para vigiar todos os seus movimentos.Acabou detido pela GNR, em Santo Tirso, e está proibido de contactar a mulher. Foi um de oito agressores apanhados pelos militares nos últimos dias (ver caixas), no Grande Porto, em Loures e na Covilhã.