Homem com caçadeira barrica-se após corte de luz em casa

Incidente aconteceu durante a noite deste sábado, em Tojal, Loures.

Por J.T. | 08:41

As Operações Especiais da GNR tiveram de fazer uma entrada tática numa casa de São Julião do Tojal, em Loures, na qual um idoso de 84 anos, armado com uma caçadeira, se barricou na noite de sábado.



O genro queixou-se de que o idoso disparou contra ele, após um desentendimento por um suposto corte de luz na casa. O homem acabou neutralizado e a arma de fogo foi apreendida.



Sogro e genro vivem na mesma moradia – um no piso de cima e outro no inferior – em que teve lugar o confronto.



A GNR acabou por levar o atirador para uma avaliação psiquiátrica no hospital, de onde já teve alta médica. Apesar de tudo, ninguém ficou ferido.