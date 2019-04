Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem condenado a sete anos e três meses de prisão por abusar de filha e neta da companheira

Decisão foi conhecida esta segunda-feira, no Tribunal de Aveiro.

Por Lusa | 17:55

O Tribunal de Aveiro condenou esta segunda-feira a sete anos e três meses de prisão um homem por ter abusado sexualmente de duas crianças, respetivamente filha e neta da sua companheira, com 11 e 12 anos.



Durante a leitura do acórdão, o coletivo de juízes deu como provada a prática de atos sexuais relevantes, condenando o homem, de 42 anos, por nove crimes de abuso sexual agravados.



O arguido, que se encontra emigrado, não prestou declarações perante o juiz de instrução nem compareceu no julgamento, que decorreu à porta fechada.



A juíza presidente disse ainda que a companheira (mãe e neta das vítimas) optou por remeter-se ao silêncio durante o julgamento, tendo o tribunal considerado credíveis os depoimentos para memória futura das crianças.



Além da pena de prisão, o arguido terá ainda de pagar 7.500 euros a cada uma das crianças.



O homem foi ainda condenado na pena acessória de inibição de responsabilidades parentais e proibição de assumir a confiança de menores, seja por tutela, adoção ou outra forma, pelo período de 15 anos.



Os abusos ocorreram em Vagos, no distrito de Aveiro, em 2015 e 2016, tendo sido conhecidos e denunciados pelo estabelecimento de ensino que as vítimas frequentam.



O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em dezembro de 2016, tendo saído em liberdade com as medidas de coação de proibição de contactos com as vítimas e de apresentações trissemanais no posto policial da área de residência.



Na altura da detenção, a PJ referiu que o arguido "aproveitava o recato da casa onde habitavam e valia-se da sua ascendência sobre as menores, não o coibindo, em algumas ocasiões, a presença em casa de outros membros do agregado familiar".