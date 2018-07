Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem confessa ter abusado da filha menor em Santarém

Jovem foi colocada num lar de acolhimento depois do caso ter sido descoberto.

Por J.N.P. | 08:57

Entre os anos de 2012 e 2017, em Coruche, uma menor foi alvo de avanços sexuais constantes por parte do próprio pai, que lhe mexia por todo o corpo e a convidava explicitamente para fazer sexo.



O homem, um trabalhador agrícola de 51 anos, foi condenado a seis anos e meio de prisão, em cúmulo jurídico, por quatro crimes de abuso sexual de crianças agravado.



No julgamento, que decorreu no Tribunal de Santarém, o arguido confessou alguns episódios constantes da acusação do Ministério Público, mas classificou os apalpões por baixo da roupa e as conversas obscenas como "meras brincadeiras".



O coletivo de juízes ficou impressionado com o relato frio do homem acerca da sua relação com a filha, uma jovem com 17 anos atualmente, mas que cresceu com grande medo do pai e das consequências de contar a alguém os abusos de que era vítima. Os factos ocorreram na casa da família.



Quando o caso foi descoberto, a jovem, que tem um ligeiro atraso cognitivo, foi colocada num lar de acolhimento em Santarém.