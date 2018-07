Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem que violou enteada de 11 anos em Anadia

Pintor de construção civil, de 48 anos, é suspeito dos crimes de abuso sexual de crianças, violação e de pornografia de menores.

Por Lusa | 15:52

Um homem detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro por alegadamente ter abusado sexualmente de uma menina de 11 anos, sua enteada, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, o homem, pintor de construção civil, de 48 anos, é suspeito dos crimes de abuso sexual de crianças, de violação e de pornografia de menores.



De acordo com a investigação, os factos criminosos ocorreram numa das freguesias do concelho de Anadia, apontando os indícios no sentido de os abusos sexuais terem começado no decorrer de 2014, quando a criança tinha 11 anos, aproveitando a circunstância de coabitação.



"Inicialmente, o suspeito valeu-se da imaturidade própria da vítima, sendo que, quando esta se começou a opor à prática de atos sexuais, aquele constrangeu-a física e psicologicamente", refere a mesma nota.



Para além das práticas sexuais, o suspeito terá aliciado a menor, atualmente com 15 anos, a enviar-lhe para o telemóvel fotografias dela, desnudada, tendo sido encontradas na sua posse várias dessas fotos, adianta a PJ.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.